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باشگاه پارس جنوبی جم مدعی غیر قانونی بودن خرید جدید تیم فوتبال پرسپولیس از آلومینیوم اراک شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی باشگاه پارس جنوبی نوشت:
«به اطلاع کلیه باشگاههای حاضر در لیگ برتر میرساند کوروش اژدهاکش بازیکن سابق این باشگاه با توافق سه جانبه (باشگاه پارس جنوبی، آلومینیوم اراک، بازیکن) به رغم داشتن قرارداد سه ساله با این باشگاه با تعهد پرداخت بخشی از قرارداد نامبرده طی سه فصل به باشگاه پارس جنوبی اقاله نموده لیکن بازیکن و باشگاه مقصد (آلومینیوم) به تعهدات خود عمل نکرده اند و در این خصوص این باشگاه مراتب تخطی از تعهدات بازیکن را به سازمان لیگ فوتبال ارسال و پرونده این تخلف (عدم تعهدات بازیکن/ باشگاه مقصد) تحت رسیدگی در کمیتههای ذیربط فدراسیون فوتبال است؛ لذا بدینوسیله بهمنظور جلوگیری از تبعات حقوقی به باشگاههای ذیربط (پرسپولیس) بعنوان باشگاه مقصد و متعاقب آن باشگاه نساجی که بازیکن بصورت قرضی انتقال یافته تاکید مینماید این انتقالها غیر قانونی است و مسئولیت تبعات استفاده از این بازیکن در فصل جاری با توجه به عدم تعهدات ایشان و ارجاع پرونده به سازمان لیگ بهعهده بازیکن و باشگاه استفاده کننده است.
روابط عمومی باشگاه فرهنگی، ورزشی پارس جنوبی»