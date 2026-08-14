مدیرکل ثبت احوال خوزستان از ثبت ۱۱ هزار و ۲۰۰ واقعه ازدواج در ۴ ماهه نخست امسال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مصطفی امانی پور با اشاره به آمار‌های استخراج‌شده از سوی مرکز رصد جمعیت خوزستان اظهار کرد: در ۴ ماهه نخست امسال، ۱۱ هزار و ۲۰۰ واقعه ازدواج در استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت خوزستان، میانگین سن ازدواج برای بار اول در این مدت برای مردان ۲۸ سال و برای زنان ۲۳.۵ سال ثبت شده است.

امانی پور بیان داشت: در این بازه زمانی ۲ هزار و ۸۴۲ واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال خوزستان ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز رصد جمعیت خوزستان، میانگین سن طلاق برای بار اول در این بازه زمانی برای مردان ۳۷ سال و برای زنان ۳۲ سال بوده است.