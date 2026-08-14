به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرماندار باشت به همراه جمعی از مسئولان درپی اعتراض وگلایه باغداران دربین مردم روستای چالموره دربخش بوستان حاضر، واز نزدیک مشکل طرح آبیاری باغات وزمین‌های کشاورزی را بررسی کردند.

فرماندار باشت گفت: طرح آبیاری زمین‌های کشاورزی وباغات روستا‌های چاه تلخ، چالموره ودره باشت ازطریق پمپاژاز رودخانه پل بریم درسنوات گذشته آغاز شد.

برازنده با بیان اینکه قرار شد سطح زیر کشت مشخص باشد افزود: متاسفانه کشاورزان وباغداران بیشتر از ظرفیت دراین مناطق وبدون توجه کارشناسان درخت کاشتند.

بهنام برازنده ادامه داد: خط لوله انتقال وتوزیع درمسیر مستهلک شده وباهمکاری جهاد کشاورزی خط لوله جدید اجرا و پیمانکار مشخص شد.

وی اضافه کرد: لوله جدید خط توزیع، درفصل تابستان وگرما زیر بار رفت ومتاسفانه باتوجه به کاشت زیاد درخت جوابگوی باغات نبود.

خانم حسینی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان باشت گفت: ظرفیت ابتدایی پمپاژآب کشاورزی روستا‌های چالموره، چاه تلخ ودره باشت ۲۵۰ هکتاربوده است که باتوجه به استقبال کشاورزان وباغداران به ۳۵۰ هکتار ارتقاء یافت.

وی افزود: امیدواریم باتزریق اعتبارات درسالجاری وسال آینده باتزریق اعتبار شاهد رفع موانع دراجرای این طرح وارتقاء بهره وری دراین حوزه باشیم.

درختان مرکباتی همچون پرتقال، لیموشیرین، لیمو ترش، نارنگی در باغات روستا‌های چاه تلخ، چالموره ودره باشت کاشته شده که براثر کمبودآب درحال خشک شدن هستند.