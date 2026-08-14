تصادف رخ به رخ ساینا و تریلی در جاده ارسنجان به سعادتشهر در استان فارس ۳ فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف در جاده ارسنجان به سعادت شهر در استان فارس با ۳ فوتی و یک مصدوم

تصادف در جاده ارسنجان به سعادت شهر در استان فارس با ۳ فوتی و یک مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ارسنجان گفت: در ساعت۱۴:۰۰ روز جمعه ۲۳ مرداد ماه، گزارشی مبنی‌بر تصادف رخ به رخ خودروی ساینا با تریلی در کیلومتر ۱۰ جاده ارسنجان_سعادتشهر به هلال‌احمر اعلام شد.

صادق کاظمی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر ارسنجان با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات کمک‌های اولیه، رهاسازی و کنترل ترافیک را برای مصدوم و جانباختگان انجام دادند.

او در پایان گفت: این حادثه یک مصدوم و سه فوتی به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه برای مصدوم، وی را به عوامل اورژانس و بعد از رهاسازی پیکر جانباختگان را نیز به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.