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تصادف رخ به رخ ساینا و تریلی در جاده ارسنجان به سعادتشهر در استان فارس ۳ فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان ارسنجان گفت: در ساعت۱۴:۰۰ روز جمعه ۲۳ مرداد ماه، گزارشی مبنیبر تصادف رخ به رخ خودروی ساینا با تریلی در کیلومتر ۱۰ جاده ارسنجان_سعادتشهر به هلالاحمر اعلام شد.
صادق کاظمی افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر ارسنجان با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات کمکهای اولیه، رهاسازی و کنترل ترافیک را برای مصدوم و جانباختگان انجام دادند.
او در پایان گفت: این حادثه یک مصدوم و سه فوتی به همراه داشت که نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه برای مصدوم، وی را به عوامل اورژانس و بعد از رهاسازی پیکر جانباختگان را نیز به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل دادند.