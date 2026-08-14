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وزنهبردار فارسی با کسب سه مدال طلا عنوان قهرمانی دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان آسیا را از آن خود کرد.
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ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در ادامه رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان فرهاد قلیزاده در دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان، در یکضرب وزنههای ۱۶۷ و ۱۷۲ کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد، اما در تلاش سوم وزنه ۱۷۸ کیلوگرمی را از دست داد. او با ثبت رکورد ۱۷۲ کیلوگرم در جایگاه نخست قرار گرفت و مدال طلای یکضرب را به دست آورد.
قلیزاده در دوضرب نیز ابتدا ۲۰۱ کیلوگرم را مهار کرد. تلاش دوم او روی ۲۰۸ کیلوگرم از دست رفت، اما در سومین حرکت وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی را بالای سر برد تا دومین طلای خود را کسب کند.
این وزنهبردار فارسی با ثبت مجموع ۳۸۲ کیلوگرم، در جایگاه نخست ایستاد و با کسب سه مدال طلا عنوان قهرمانی دسته ۱۱۰ کیلوگرم جوانان آسیا را از آن خود کرد.
پیش از این هم مریم کشتکار، آناهیتا زارعی و حمیدرضا زارعی ملی پوشان استان فارسی ایران صاحب ۱۰ نشان این رقابتها شدند.