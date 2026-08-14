براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی خوزستان، در شبانه روز گذشته آبادان با ثبت دمای ۴۹.۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بود و میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان به ۴۶.۷ درجه رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی خوزستان، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به جمعه ۲۳ مرداد، آبادان با ثبت دمای ۴۹.۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقطه استان بود و پس از آن امیدیه با ۴۹.۱ و اهواز با ۴۹ درجه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

همچنین دمای هوا در رامهرمز به ۴۸.۸، هویزه ۴۸.۷، شوش ۴۸.۴، هفتکل ۴۸.۳، آغاجاری ۴۸.۲، بستان و بهبهان ۴۸، رامشیر ۴۷.۷، مسجدسلیمان ۴۷.۳، شادگان و شوشتر ۴۷.۱ و صفی‌آباد دزفول ۴۷ درجه سلسیوس رسید.

در دیگر مناطق استان نیز دمای بیشینه ۴۶.۵ درجه در حسینیه و لالی، ۴۶.۲ درجه در کشاورزی اهواز، ۴۵.۸ درجه در گتوند، ۴۴.۷ درجه در ایذه، ۴۴ درجه در هندیجان و ۴۱.۱ درجه در بندر ماهشهر ثبت شد.

دزپارت با ۳۷.۴ درجه سلسیوس کمترین دمای بیشینه ثبت‌شده در بین ایستگاه‌های مورد بررسی را داشت.

بر اساس این گزارش، میانگین دمای بیشینه ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان طی این مدت ۴۶.۷ درجه سلسیوس بوده است.