به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست لیگ برتر ایران امروز جمعه ۲۳ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی مس شهر بابک قرار خواهد گرفت.

ترکیب استقلال برای این بازی به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، عارف آقاسی و اسماعیل قلی‌زاده