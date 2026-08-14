پخش زنده
امروز: -
ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار با مس شهربابک در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر ایران اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست لیگ برتر ایران امروز جمعه ۲۳ مرداد و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهرقدس رو در روی مس شهر بابک قرار خواهد گرفت.
ترکیب استقلال برای این بازی به شرح زیر است:
حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقینیا، سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، عارف آقاسی و اسماعیل قلیزاده