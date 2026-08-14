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مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برداشت ۷۶۰ تن آلبالو و گیلاس از سطح ۱۴۸ هکتار از باغهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدصادق فانی با اعلام اینکه عملیات برداشت این دو محصول از اوایل تیرماه آغاز شد و تا اوایل مردادماه ادامه داشت، بیان کرد: این محصول تولیدی عمدتا روانه بازار مصرف استان فارس و استان های جنوبی میشود.
او در تشریح آمار تفکیکی این محصولات گفت: در حال حاضر ۱۱۴ هکتار از اراضی استان به کشت آلبالو اختصاص دارد که با متوسط عملکرد ۴.۶ تن در هر هکتار، مجموع تولید این محصول به ۵۲۷ تن میرسد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد : سطح زیر کشت گیلاس در استان فارس ۳۴ هکتار است که با متوسط عملکرد ۶.۹ تن در هر هکتار، میزان تولید آن ۲۳۳ تن برآورد شده است.
فانی ادامه داد : عملیات برداشت آلبالو و گیلاس بهصورت دستی و در ساعات خنک روز انجام میگیرد و باغداران با رعایت اصول فنی باغبانی، از آسیب به شاخهها و میوهها جلوگیری میکنند تا محصولی سالم، مرغوب و با کمترین ضایعات به دست مصرفکننده برسد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به مصارف متنوع این محصولات افزود: آلبالو و گیلاس تولیدی فارس علاوه بر عرضه بهصورت تازهخوری در بازار، در صنایع تبدیلی نیز جایگاه ویژهای دارند، بهگونهای که آلبالو در تهیه شربت، مربا، لواشک و خشکبار و گیلاس نیز در تولید کمپوت و کنسرو بهطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.