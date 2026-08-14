امام جمعه شوط گفت: ملت ایران با وحدت و همبستگی و پیوند با رهبرانقلاب همچنان با اقتدار دربرابر دشمنان ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فریضه عبادی و سیاسی نماز جمعه شهرستان شوط به امامت حجت الاسلام جباری امام جمعه شوط در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام جباری درخطبه های نماز ضمن تبریک اغاز ماه ربیع الاول این ماه را به دلیل رویداد های مهم تاریخ اسلام بهار ماه ها نامید وافزود: ربیع الاول از ماه های بسیار پربرکت و پر خاطره است که سزاوار است همه علاقمندان مکتب اهل بیت (ع) ان را ارج نهند و گرامی بدارند.

امام جمعه شوط در ادامه افزود: ملت شریف ایران اسلامی با وحدت و همبستگی و پیوند با رهبرانقلاب و پشتیبانی از ولایت فقیه، اقتدار اسلامی خود را به دنیا نشان داده است و با گذشت چهل و هشت سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی مردم شریف ایران اسلامی با پایبندی به ارزش های والای اسلام تمامی توطئه های دشمنان اسلام را نقش بر آب کردند.