دبیر دومین جشنواره «شهروند رسانه‌ای» از برگزاری این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ شهروندی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی، توسعه مشارکت عمومی و حمایت از تولید آثار حرفه‌ای رسانه‌ای، خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مریم اکبری با اشاره به برگزاری دومین جشنواره «شهروند رسانه‌ای» گفت: نخستین دوره این جشنواره سال گذشته برگزار شد و خبرنگاران و اصحاب رسانه مشارکت بسیار خوبی در آن داشتند.

او افزود: طبیعتاً در برگزاری نخستین دوره، با برخی نقص‌ها و کاستی‌ها مواجه بودیم، اما طی یک سال گذشته تلاش شد با بهره‌گیری از پیشنهادها، تجربه‌ها و دیدگاه‌های اصحاب رسانه، این موارد برطرف شود و امسال دومین دوره جشنواره با کیفیت بیشتری برگزار شود.

اکبری ادامه داد: در دومین جشنواره شهروند رسانه‌ای، آثار در سه قالب عکس، چندرسانه‌ای و نوشتاری پذیرفته می‌شوند و برای جشنواره نیز شش محور در نظر گرفته شده است. تلاش کرده‌ایم محور‌ها را به‌صورت جزئی و مشخص تعریف کنیم و در تدوین آنها نیز از نظرات و پیشنهاد‌های اصحاب رسانه بهره گرفته‌ایم.

او از پیش‌بینی یک بخش ویژه در این جشنواره خبر داد و گفت: بخش ویژه‌ای با عنوان «شیراز؛ شهر همدلی، امید و مشارکت» نیز در نظر گرفته شده است.

اکبری با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه جشنواره در شبکه اطلاع‌رسانی «شهروند رسانه‌ای» اظهار کرد: اطلاعات مربوط به جشنواره، اخبار و اطلاعیه‌های آن از طریق دبیرخانه منتشر می‌شود و از خبرنگاران و اصحاب رسانه دعوت می‌کنیم با استفاده از کد QR درج‌شده روی پوستر، عضو کانال دبیرخانه شوند و اخبار و اطلاعات جشنواره را دنبال کنند.

دبیر دومین جشنواره «شهروند رسانه‌ای» همچنین درباره بازه زمانی تولید آثار گفت: آثار ارسالی باید در فاصله زمانی ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ تا ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ تولید شده باشند و مهلت ارسال آثار نیز تا ۳۱ شهریورماه تعیین شده است.

اکبری در پایان با دعوت از اصحاب رسانه برای مشارکت گسترده در این جشنواره خاطرنشان کرد: از دوستان و همکاران رسانه‌ای درخواست دارم در انتشار پوستر و اطلاع‌رسانی این فراخوان ما را یاری کنند. شما عزیزان بیش از هر کسی می‌توانید در معرفی جشنواره و جذب آثار بیشتر به ما کمک کنید تا بتوانیم تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.