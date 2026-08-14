به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سجاد قناعتیان گفت: در روزهایی که دشمن آمریکایی- صهیونیستی با ایجاد موانع و آسیب زدن به زیرساخت‌ها تلاش می‌کند مسیر پیشرفت و امیدآفرینی را دشوار کند، فعالان بخش تولید کشاورزی در جهرم با اراده‌ای محکم‌تر، مسیر توسعه و اشتغال را ادامه می‌دهند، مسیری که این بار در جاده جهرم–لار، به پلی از جنس امید و تلاش برای آینده تولید تبدیل شده است.

او در بازدید از روند احداث یک واحد مرغداری گوشتی ۴۵ هزار قطعه‌ای واقع در منطقه چاه تیز جهرم گفت: این طرح نمونه‌ای روشن از عزم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حمایت و پیگیری‌های مستمر جهاد کشاورزی جهرم برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی و رونق اقتصادی شهرستان جهرم است.

قناعتیان با اشاره به این‌که پیشرفت فیزیکی این واحد به حدود ۸۰ درصد رسیده است، افزود: با تلاش‌های انجام‌شده و پیگیری‌های مستمر، این طرح در مسیر بهره‌برداری قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود در ابتدای فصل پاییز، نخستین جوجه‌ریزی در این واحد انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم ادامه داد: امروز در این مجموعه حدود ۳۰ نفر مشغول فعالیت و اجرای عملیات عمرانی هستند و راه‌اندازی این واحد علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گوشت مرغ و تقویت امنیت غذایی، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را نیز فراهم خواهد کرد.

او با تأکید بر اینکه توسعه تولید، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای طرح‌های کشاورزی و دامپروری از اولویت‌های این مدیریت است، بیان کرد: هر طرح تولیدی که در شهرستان جهرم به مرحله اجرا می‌رسد، حاصل همراهی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حمایت‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای تسهیل امور، همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری‌های مستمر جهاد کشاورزی در مسیر رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌ها است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به اهمیت این طرح در مسیر جاده جهرم–لار، افزود: اگر دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد خلل در مسیرها، امید را کمرنگ کنند، پاسخ ما ساختن است ، ساختن آینده‌ای که پایه‌های آن بر تولید، اشتغال و اعتماد استوار است.

قناعتیان در پایان گفت : این واحد مرغداری، پلی است به نام امید که با عبور از آن، مسیر توسعه، اشتغال و افزایش تولید در شهرستان جهرم هموارتر خواهد شد.