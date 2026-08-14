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آیین اختتامیه طرح «خادمیاران خدمت رضوی» که در شهر قرق بخش بهاران گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرماندار گرگان در آئین اختتامیه طرح «خادمیاران خدمت رضوی» که در شهر قرق بخش بهاران گرگان برگزار شد گفت: امسال علاوه بر مواکبی که در ایام شهادت امام قائدبه مردم و زائران خدماترسانی کردند، ۲۹ موکب جدید نیز در شهرستان گرگان برپا شد و به مسافران و زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع) خدمترسانی کردند.
علی نصیبی ، با اشاره به فعالیت خادمیاران رضوی افزود: برپایی این موکب ها با هدف خدمترسانی و استقبال از زائران و مسافران رضوی انجام شد و خادمیاران با حضور در این موکبها در مسیر خدمت به زائران گام برداشتند.