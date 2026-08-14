به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرماندار گرگان در آئین اختتامیه طرح «خادمیاران خدمت رضوی» که در شهر قرق بخش بهاران گرگان برگزار شد گفت: امسال علاوه بر مواکبی که در ایام شهادت امام قائدبه مردم و زائران خدمات‌رسانی کردند، ۲۹ موکب جدید نیز در شهرستان گرگان برپا شد و به مسافران و زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) خدمت‌رسانی کردند.

علی نصیبی ، با اشاره به فعالیت خادمیاران رضوی افزود: برپایی این موکب ها با هدف خدمت‌رسانی و استقبال از زائران و مسافران رضوی انجام شد و خادمیاران با حضور در این موکب‌ها در مسیر خدمت به زائران گام برداشتند.