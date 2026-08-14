به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جانشین فرماندهی انتظامی سیرجان از دستگیری ۲ سارق و کشف ۷فقره کولر و تجهیزات آن از یک مرکز تجاری در این شهرستان خبر داد.



سرهنگ مجتبی جهانشاهی نسب اظهار داشت: در پی وقوع چند مورد سرقت کولر و تجهیزات آن از پشت بام تعدادی مغازه از یک مرکز تجاری در شهرستان سیرجان، ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی ۲ متهم دخیل در این سرقت‌ها را شناسایی و آنها را با تعدادی از اقلام سرقتی دستگیر کردند.



وی خاطرنشان کرد: این سارقان، در مواجهه با اسناد و مدارک موجود به ۷ مورد سرقت از این مراکز اعتراف کردند، که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.