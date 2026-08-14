امام جمعه ماکو گفت: درکنار اقتدار نظامی، بصیرت، وحدت ملی و پایداری اقتصادی امنیت ملی را ارتقا خواهدداد.

امام جمعه ماکو: بصیرت و وحدت ملی ضامن امنیت ملی است

امام جمعه ماکو: بصیرت و وحدت ملی ضامن امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماز عبادی سیاسی جمعه ماکو به امامت حجت الاسلام سید محمد هاشمی اقامه شد.

امام جمعه ماکو در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، تأکید کرد: خونخواهی رهبر شهید انقلاب، مطالبه جدی ملت ایران است و از مسئولان حقوقی سازمان‌های بین‌المللی می خواهیم تا عاملین اصلی این جنایت را محاکمه کنند؛ هرچند که این سازمان‌ها وابسته به استکبار جهانی هستند.

خطیب نماز جمعه در ادامه به سالروز بازگشت آزادگان اشاره کرد و این روز را به تمامی اسیران سرفراز دفاع مقدس تبریک گفت.

وی آزادگان را نمونه‌های عینی عزت همراه با صبر معرفی کرد و گفت: آنان در دوران اسارت، نه تنها شکسته نشدند، بلکه با الگوگیری از کربلا و درس هیهات منا الذله حسینی، پیروز میدان ایمان بودند.

وی با بیان اینکه امروز کشور در جنگ تحمیلی سوم شامل جنگ اقتصادی، روانی و رسانه‌ای قرار دارد، هشدار داد: دشمن به جای تانک و موشک، با تحریم و فشار معیشتی به خانه‌های ملت حمله می‌کند و هدفش تزلزل در عقیده، تغییر سبک زندگی و تضعیف امنیت ملی است.

امام جمعه ماکو تصریح کرد: امنیت ملی امروز تنها در قدرت نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه در گرو وحدت ملی، پایداری اقتصادی و بصیرت است.

وی در بخش پایانی خطبه های نماز گفت: اقتصاد مقاومتی در سه محور اتکا به توان داخلی و خودکفایی، مدیریت جهادی در تولید و مصرف، و انسجام ملی در سایه امنیت تحقق می یابد.

خطیب نماز جمعه با تأکید بر لزوم حفاظت از معیشت مردم، از مسئولان خواست تا با برخورد قاطع با احتکار و گران‌فروشی و تدبیر در تأمین سوخت، از آسیب بیشتر به سفره‌های مردم جلوگیری کنند.

وی در پایان خطاب به سران آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: ملت ایران با حضور در صحنه و حمایت از نیروهای مسلح و رهبر جدید انقلاب، بار دیگر نشان خواهد داد که در مقابل تحریم‌ها تسلیم نمی شود و از مسیر حق باز نخواهد گشت.