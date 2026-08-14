در پی آتش‌سوزی گسترده شب گذشته در منطقه اومیش کرواسی، ۳۶ نفر برای دریافت خدمات درمانی به مرکز بیمارستانی دانشگاهی اسپلیت منتقل شدند که حال هفت نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ مسئولان بیمارستان اسپلیت اعلام کردند پس از انجام معاینات و اقدامات اولیه پزشکی، ۱۴ مصدوم بستری و سایر افراد برای ادامه روند بهبودی به منازل خود مرخص شدند.

هفت نفر از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و با خطر جانی روبه‌رو هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های کرواسی، بیشتر این افراد دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند. سه بیمار دیگر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند و دیگر مصدومان بستری‌شده در بخش‌های مختلف بیمارستان نگهداری می‌شوند.

بیشتر افرادی که در پی این حادثه به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند دچار سوختگی شده‌اند و شماری دیگر نیز به دلیل استنشاق دود و مشکلات تنفسی ناشی از آن نیازمند خدمات پزشکی بوده‌اند.

بیمارستان اسپلیت اعلام کرد با افزایش شمار مصدومان، تمامی تیم‌های درمانی موجود برای رسیدگی سریع به آسیب‌دیدگان بسیج شدند و حتی شماری از کارکنانی که در مرخصی سالانه به سر می‌بردند، برای کمک به روند درمان فراخوانده شدند.

آتش‌سوزی گسترده شامگاه گذشته در منطقه «لوکوا روگوزنیتسا» در نزدیکی اومیش آغاز شد و بر اثر وزش باد شدید به سرعت گسترش یافت و به شماری از خانه‌ها، مراکز پذیرایی و خودرو‌ها خسارت وارد کرد.

شدت آتش به حدی بود که شماری از مناطق مسکونی و خانه‌ها در معرض خطر قرار گرفتند و نیرو‌های گسترده آتش‌نشانی از جنوب و دیگر مناطق کرواسی برای مهار حریق به محل اعزام شدند.

تصاویر منتشرشده از جاده ساحلی در مسیر روسکامن به اومیش، ده‌ها خودرو و وسیله نقلیه سوخته را نشان می‌دهد که در حاشیه و سطح جاده باقی مانده‌اند.

آتش‌سوزی گسترده در سواحل کرواسی با ۳۶ مصدوم آتش‌سوزی گسترده در سواحل کرواسی با ۳۶ مصدوم

وزش شدید باد در طول شب، عملیات اطفای حریق را دشوار کرد و با تغییر ناگهانی جهت حرکت شعله‌ها، آتش در مقطعی به مناطق مسکونی واقع در ارتفاعات مشرف به مرکز شهر اومیش نزدیک شد.

«اسلاوکو توتساکوویچ» فرمانده ارشد آتش‌نشانی کرواسی تأیید کرد که حریق به ساختمان‌های مسکونی نیز سرایت کرده است. وی گفت: تعدادی از خانه‌ها در آتش سوخته‌اند، اما جزئیات و میزان دقیق خسارات پس از روشن شدن هوا و بررسی منطقه مشخص خواهد شد.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه همچنین از سوختن خانه‌ها، مراکز پذیرایی و خودرو‌ها حکایت دارد، اما مقامات اعلام کرده‌اند ابعاد کامل خسارات مادی پس از ارزیابی مناطق آسیب‌دیده مشخص خواهد شد.

به دنبال گسترش آتش، مسیر جاده ساحلی آدریاتیک از روسکامن به سمت اومیش به طور کامل به روی تردد بسته شد. شماری از دیگر جاده‌های منطقه نیز طی شب مسدود شدند و خروج گسترده مردم از مناطق در معرض خطر موجب ایجاد ترافیک سنگین در اطراف اومیش شد.