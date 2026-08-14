نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: اعتماد بیجا به خارجی‌ها از بین بردن ظرفیت‌ها و استعداد‌های داخلی است که کشور را به سمت سقوط هدایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، امام جمعه کرج در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا با ایران تمام شدنی نیست و از گذشته بود و حالا هم هست، گفت: کودتای مرداد ۱۳۳۲ نمونه‌ای بارز از اعتماد بیجا به آمریکا در کشور است، آمریکا در ماجرای کودتای مرداد با یک جنگ ترکیبی و شناختی اختلافات داخلی را افزایش داد و مصدق به تصور اینکه می‌تواند با اعتماد به آمریکا قدرت کشور را افزایش دهد در دام فتنه افکنی آنها افتاد و نتیجه این اعتماد بازگشت شاه به کشور و ۲۵ سال سلطه گری آمریکا به ایران شد.

آیت الله حسینی همدانی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به توافق ننگین رژیم پهلوی برای جدایی بحرین از ایران افزود: جدایی استان چهاردهم ایران یکی از سیاه‌ترین و ننگین‌ترین تصمیمات رژیم پهلوی بود که با توجیه این موضوع که بحرین برای ایران هیچ منفعتی ندارد با این توطئه انگلیسی موافقت کردند که خسارت‌های بسیاری برای کشور داشت.

امام جمعه کرج با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با شعار استقلال خواهی به پیروزی رسید و باور داشت که برای پیشرفت و پیروزی باید نه به شرق و نه به غرب وابسته بود، گفت: انقلاب اسلامی برخواسته از اراده ملت بود و با تمام سختی‌ها و فشار‌ها بر این آرمان‌ها ایستاده است و امروز هم ملت مبعوث شده همچنان پای این آرمان‌ها و خونخواهی رهبر شهید ایستاده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: گروهی از غرب گرا‌ها در کشور از گذشته تا کنون با گفتمان بده بره همواره بدنبال آن هستند که برای ساکت کردن آمریکا هر خواسته که استکبار جهانی دارد انجام دهند تا شاید آمریکا از ما راضی شود در حالیکه نمی‌دانند آمریکا فقط به فکر منافع خود است و هیچ اعتنایی به هم پیمانان و دوستان خود نمی‌کند، اما اینجا باید بدانند که این مردم تربیت شده مکتب امام حسین(ع) هستند و زندگی بدون حریت و استقلال را زندگی با ذلت می‌دانند و هرگز اجازه زورگویی و تجاوز به منافع و کشور را نخواهند داد.

امام جمعه کرج افزود: رییس جمهور ملعون آمریکا بداند که از انتقام راه فراری ندارد و تقاص جنایت‌های خود را باید پس دهد، هر چند با ترس و واهمه به کشور‌های مختلف با پوشش‌های مختلف حمل غذا از کشور‌ها فرار میکند و حتی همراهان خود را به عنوان طعمه مورد استفاده قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است و این را بخوبی مردم درک کرده‌اند، گفت: جریان عظیم رشد و بالندگی در کشور شکل گرفته است و گفتمان مقاومت و اندیشه سیاسی اسلامی ملت ایران در جهان گسترش یافته که این مرهون همین ایستادگی و پایداری ملت ایران تحت رهنمود‌های رهبر شهید است و باید قدردان آن باشیم.

وی در ادامه گفت: حرکت در کشور باید بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب رهبر شهید صورت گیرد و چینش و آرایش نیرو‌ها بر اساس همین بیانیه صورت گیرد تا برخورد با متجاوزان و بدخواهان پیشگیرانه و بازدارنده باشد.

امام جمعه کرج در پایان با اشاره به رواج بدپوششی و برهنگی‌های فرهنکی از صمت و متولیان اصناف در استان خواست نسبت به رواج این شبیخون‌های فرهنگی تدبیری اساسی بخرج دهند