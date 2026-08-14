پخش زنده
امروز: -
آیین عبادی سیاسی نماز جمعه با حضور مردم مومن در مساجد و مصلی های استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امامان جمعه استان امروز در جمع نمازگزاران با تبریک حلول ماه ربیع الاول بر ادامه راه و سنت رسول الله (ص) و ترویج شعائر الهی در جامعه تاکید کردند.
خطیبان جمعه استان با قدردانی از حضور دشمن شکن کردستانیها در تجمعات شبانه اعلام کردند: این حضور توطئههای دشمنان را خنثی خواهد کرد.
امامان جمعه استان خدمت به مردم را یکی از بزرگترین عبادتها برشمردند و اظهار داشتند اسلام همواره بر رفع مشکلات مردم، کمک به نیازمندان و تلاش برای ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی تأکید کرده است.
خطیبان جمعه با اشاره مطالبات مردمی در زمینه لزوم کاهش فشارهای اقتصادی، مبارزه با گرانی ها، آسان کاری برای اشتغال و ازدواج جوانان و کاهش ناهنجاریهای اجتماعی، از مسئولان خواستند برای این مسائل اقدامی عملی و جدی انجام دهند.