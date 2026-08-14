به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، با خنک شدن نسبی هوا، بسیاری از خانواده‌ها میهمان پارک‌ها و بوستان‌های مهاباد هستند و مسافرانی هم از شهر‌های دور و نزدیک برای استراحت، به این طبیعت دل انگیز روی آورده‌اند.

بوستان‌های مهاباد در گرمای تابستان با شور و شوق خانوادگی حسابی دیدنی شده، جایی که آرامش، صمیمیت و نشاط جمعی در کنار هم جریان دارد.

شهرستان مهاباد به عنوان قطب گردشگری استان آذربایجانغربی این روز‌ها پذیرای میهمانان زیادی از گوشه و کنار کشور است.