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اوین عباسی و ژاله بهرامی، ۲ عکاس سقزی، در جشنواره بینالمللی عکاسی هند، موفق شدند، عناوین مختلف این جشنواره را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اوین عباسی با کسب مقام دوم بخش مفهومی این جشنواره، یکی از موفقیتهای مهم خود را در عرصه عکاسی بینالمللی رقم زد.
همچنین ژاله بهرامی، عکاس سقزی، در بخش سلفپرتره موفق به کسب مقام دوم شد و علاوه بر آن، نشان افتخار منتخبان داوری را نیز دریافت کرد.
در جشنواره ZIPA ۲۰۲۶ کشور هند، بیش از ۱۰ هزار اثر از عکاسانی از ۶۵ کشور جهان شرکت داده شده بود.