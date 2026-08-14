به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ با افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس و جذاب‌تر شدن مقصد‌هایی مانند چین و کانادا برای دانشجویان بین المللی، شمار متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های این کشور کاهش یافته است.

بر اساس آمار وزارت کشور انگلیس، درخواست روادید دانشجویی تا پایان تیر ۱۱ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است و برخی دانشگاه‌ها نیز از کاهش سی درصدی ثبت نام دانشجویان خارجی ابراز نگرانی کرده‌اند.

مسئولان آموزش عالی انگلیس می‌گویند، کاهش دانشجویان بین المللی، درآمد دانشگاه‌ها و اشتغال در این بخش را تحت تأثیر قرار داده و حتی خطر ورشکستگی برخی مؤسسات را افزایش داده. گاردین همچنین گزارش داد کاهش دانشجویان بین المللی می‌تواند علاوه بر دانشگاه ها، اقتصاد محلی و ملی انگلیس را نیز با زیان میلیارد‌ها پوندی مواجه کند.