به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مجری برنامه‌های بنیاد علوی درآذربایجان غربی گفت: در قالب طرح پویش سلامت علوی، ۶ گروه جهادی پزشکی با حمایت بنیاد علوی در شهر‌های مهاباد، باروق، تکاب، سردشت، پیرانشهر، بوکان و میاندوآب مستقر شده‌اند تا بخشی از نیاز‌های درمانی اقشار کم‌برخوردار و خانوار‌های دهک‌های پایین درآمدی را به صورت رایگان پوشش دهند و قرار است در چهار روز، دو هزار نفر خدمات رایگان پزشکی دریافت کنند.

دیمن کاشفی دوست افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این خدمات در طول سال نیز ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از ۱۵ هزار نفر در در جنوب آذربایجان‌غربی از خدمات رایگان پزشکی و درمانی بنیاد علوی بهره‌مند شوند.

وی افزود: هر یک از این گروه‌ها متشکل از ۲۰ نفر از پزشکان، متخصصان و کادر درمان است که در بخش‌های مختلف از جمله بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، زنان، مامایی، ویزیت پزشک عمومی، مشاوره درمانی، تجویز و توزیع رایگان دارو به مراجعه‌کنندگان خدمات ارائه می‌کنند.

بعد از مهاباد این گروه جهادی با حضور در پیرانشهر، خدمات پزشکی رایگان به مردم مناطق کمتر برخوردار این شهرستان ارائه خواهند داد.