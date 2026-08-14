رویداد سراسری «میدان یار» با هدف سنجش و ارتقای مهارت‌های نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای آحاد مردم، از میادین محله تا سطح ملی، با ثبت‌نام از نیمه مرداد در پایگاه‌های بسیج محلات و میادین استان ایلام آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فراخوان رویداد سراسری «میدان یار» با هدف سنجش و ارتقای مهارت‌های نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانه‌ای آحاد مردم، از میادین محله تا سطح ملی اعلام شد.

ثبت‌نام این رویداد از نیمه مرداد آغاز شده و در دهه سوم مرداد، رقابت‌ها برگزار می‌شود. ثبت‌نام در پایگاه‌های بسیج محلات و میادین استان ایلام انجام می‌شود.

این مسابقات با هدف آمادگی و توانمندسازی مردم در بخش‌های مختلف طراحی شده و قرار است در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برگزار شود.