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رویداد سراسری «میدان یار» با هدف سنجش و ارتقای مهارتهای نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانهای آحاد مردم، از میادین محله تا سطح ملی، با ثبتنام از نیمه مرداد در پایگاههای بسیج محلات و میادین استان ایلام آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فراخوان رویداد سراسری «میدان یار» با هدف سنجش و ارتقای مهارتهای نظامی، امدادی، فرهنگی و رسانهای آحاد مردم، از میادین محله تا سطح ملی اعلام شد.
ثبتنام این رویداد از نیمه مرداد آغاز شده و در دهه سوم مرداد، رقابتها برگزار میشود. ثبتنام در پایگاههای بسیج محلات و میادین استان ایلام انجام میشود.
این مسابقات با هدف آمادگی و توانمندسازی مردم در بخشهای مختلف طراحی شده و قرار است در سه مرحله شهرستانی، استانی و ملی برگزار شود.