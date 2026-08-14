هم‌وطنانی که در خصوص کالابرگ، پیامک احراز سکونت دریافت کردند تا اطلاع بعدی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هم‌وطنانی که در خصوص کالابرگ، پیامک احراز سکونت دریافت کردند تا اطلاع بعدی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نکنند.

به گفته معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مقرر شده احراز سکونت در ایران، ابتدا بر اساس خوداظهاری انجام شده و بعدا مجددا اطلاع رسانی شود.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار در این رابطه گفت: به اطلاع آن دسته از هموطنانی که پیامک احراز سکونت دریافت کردند می‌رسانیم که فقط باید دو اقدام را انجام دهند:

ابتدا با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از طریق گوشی موبایل سرپرست خانوار گزینه سه را انتخاب کرده و با وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار و اعضای زیرمجموعه که این پیامک را دریافت کردند، تعهد نمایند که در ایران سکونت دارند، دوم اینکه به سامانه املاک و اسکان به صورت اینترنتی مراجعه کرده و سرپرست خانوار، آخرین محل سکونت خود را انتخاب و تایید کند. به محض اینکه این دو کار انجام شود، انشالله تا پنجم شهریور ماه شارژ کالا برگ مرداد ماه همه این افراد انجام خواهد شد.