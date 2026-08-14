به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز چهارم رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا روز جمعه ۲۳ مردادماه برگزار شد و تیم دختران ایران با کسب یک پیروزی و پذیرش یک شکست در مرحله گروهی، عنوان سومی این مرحله را به دست آورد.

تیم ایران در مرحله گروهی ابتدا با نتیجه ۱۴ بر ۱۳ مقابل چین شکست خورد و در دیدار دوم با نتیجه ۲۰ بر ۱۱ از سد قزاقستان گذشت.

تیم دختران ایران در این مرحله ۷۰ امتیاز کسب کرد و مجموع امتیاز‌های خود را در رقابت‌های لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به ۲۶۰ امتیاز رساند و در حال حاضر در جایگاه سوم جدول رده‌بندی قرار دارد.