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در راستای مقابله با بحران تنش آبی در منطقه لواسانات، پروژه احداث خط انتقال جدید آب به طول ۱۸۰۰ متر با موفقیت به پایان رسید و با اتصال به شبکه توزیع، رسماً به مدار بهرهبرداری درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی موحدی، مدیر آبفای بخش لواسانات با اعلام این خبر گفت: این پروژه با ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال با استفاده از لولههای چدن داکتیل ۳۰۰ میلیمتری اجرا و طی یک عملیات ۷۲ ساعته و با همکاری تنگاتنگ اکیپهای امداد و حوادث لواسان و آبرسانی شرق شرکت تامین و تصفیه تهران و با اجرای عملیات سه راهگیری خط جدید ۳۰۰ میلی متری چدن داکتیل به خط ۴۰۰ میلی متری به ورودی منابع آبی چناربن متصل و در انتهای خط ،خط جدید به خط ۵۰۰ میلیمتری ورودی مخزن گلندوک متصل شد.
وی افزود: با اتصال این خط جدید، ظرفیت انتقال آب از دو خط قبلی (۱۵۰ و ۲۵۰ میلیمتری) به سه خط (۱۵۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلیمتری) افزایش یافته که این افزایش خطوط انتقال، طی هفته آتی تأثیر بسزایی در کاهش تنش آبی شهر لواسان خواهد داشت.
موحدی با اشاره به برنامههای گسترده آبفا در منطقه تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۲۴ پروژه آب و فاضلاب به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان در دست اجرا یا برنامهریزی است که شش پروژه کوتاه مدت از آنها در سه ماهه نخست سال جاری به پایان رسیده است.
مدیر آبفای لواسانات در پایان ضمن تشکر از حمایتهای بیدریغ مهندس قاسمی مدیرعامل آبفای شرق استان تهران ، از مردم شریف لواسان بابت صبوری در برابر کاستیهای موقت طی هفته گذشته قدردانی و از تیمهای اجرایی و امدادی آبرسانی شرق شرکت تامین و تصفیه و همکاران لواسان برای تلاش شبانهروزیشان تجلیل کرد.