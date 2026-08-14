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معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست از شناسایی آلودگی نفتی در بخشهایی از سواحل جنوبی جزیره قشم و محدوده جزیره هنگام خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، حدود ۳.۲ هکتار از سواحل و نزدیک به ۹ هکتار از آبهای ساحلی در محدوده قشم و هنگام تحت تأثیر این آلودگی نفتی قرار گرفته است.
احمد رضا لاهیجان زاده در ادامه افزود: این آلودگی در سواحل سوزا، شیبدراز، نقاشه، محدوده جنگلهای حرا و بخشهایی از جزیره هنگام مشاهده شده و عملیات پایش، کنترل و پاکسازی مناطق آلوده همچنان ادامه دارد.
وی بیان کرد: منشأ این آلودگی، دریایی اعلام شده است و بررسیهای اولیه نشان میدهد جریانهای دریایی و بادهای موسمی در انتقال لکههای نفتی به سمت سواحل نقش داشتهاند.
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: با توجه به حساسیت زیستمحیطی ساحل شیبدراز و قرار گرفتن این منطقه در محدوده زیستگاه و سایت تخمگذاری لاکپشتهای دریایی، عملیات پاکسازی با دقت و ملاحظات ویژه زیستمحیطی در حال انجام است.