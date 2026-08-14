تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران کمتر از ۲۳ سال ایران با پیروزی مقابل ژاپن، عنوان قهرمانی روز چهارم لیگ ملت‌های آسیا را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز چهارم رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ لیگ ملت‌های کمتر از ۲۳ سال آسیا روز جمعه ۲۳ مردادماه برگزار شد و تیم پسران ایران با کسب سه پیروزی، عنوان قهرمانی این روز را به دست آورد.

تیم ایران در مرحله گروهی با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ مغولستان را شکست داد و با نتیجه ۲۱ بر ۱۳ از سد قزاقستان گذشت تا به دیدار نهایی راه پیدا کند. ملی‌پوشان ایران در دیدار نهایی نیز با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ مقابل ژاپن به پیروزی رسیدند و قهرمان روز چهارم شدند.

تیم ملی ایران با کسب ۱۰۰ امتیاز در روز چهارم، مجموع امتیاز‌های خود را در این رقابت‌ها به ۳۰۰ امتیاز رساند و در حال حاضر پس از کره جنوبی با ۳۴۰ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار دارد.