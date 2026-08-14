به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، شیخ محمد سَروی خطیب نماز جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: ایمان به خدا سرمنشا هدایت است و مسلمانان باید با عمل به دستورات خداوند راه سعادت را در پیش بگیرند.

** نماز جمعه میناب

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه میناب گفت: حضور مردم در تجمعات شبانه، نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی بر لزوم توجه مسئولان به معیشت مردم بویژه در بحث قیمتگذاری حامل‌های انرژی تاکید کرد.

** نماز جمعه بندرلنگه

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن فقیهی‌فر، امام جمعه موقت بندرلنگه با گرامیداشت ۲۶ مرداد، سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، گفت: آزادگان، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدس حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند باید در ارائه خدمات و رفع مشکلات آنان توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

**نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه

شیخ مسعود راهبر، امام جمعه اهل سنت بندرلنگه، با اشاره به حلول ماه ربیع‌الاول، این ماه را مزین به نام پیامبر اکرم (ص) دانست و گفت: باید بیش از پیش سیره، روش و منش رسول الله (ص) برای جوانان، فرزندان و آحاد جامعه تبیین شود.

** نماز جمعه رودان

حجت الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با گرامیداشت سالروز پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه گفت: ملت‌های آزاده با اتکا به ایمان، وحدت و مقاومت می‌توانند مسیر تحولات را تغییر دهند.

وی افزود: دوران استقرار نظام جمهوری اسلامی تنها دوره‌ای است که حتی یک وجب از خاک کشورمان جدا نشد.

بیشتر بخوانید؛ امام جمعه بندرعباس: دشمن را سرجایش می‌نشانیم

** نماز جمعه قشم

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول، بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، تقویت وحدت ملی و تلاش برای ساختن «ایران قوی» تأکید کرد.

** نماز جمعه پارسیان

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان گفت: مواکب خدمت‌رسانی اربعین شهرستان پارسیان در طول یک ماه فعالیت، ۴۲۵ هزار خدمت در مسیر رفت و برگشت به زائران حسینی ارائه کردند.

** نماز جمعه حاجی آباد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی‌آباد با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تحرکات دشمن گفت: دشمن به دنبال ایجاد نارضایتی و فراهم کردن زمینه برای فتنه و آشوب داخلی است و نباید با تصمیم‌های نادرست اقتصادی، بهانه در اختیار دشمن قرار داد.

** نماز جمعه بستک

حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: مدیریت تنگه هرمز با درایت و صلابت فرزندان ایران اسلامی سامان می‌گیرد، نه با دخالت آمریکا و همدستانش.

** نماز جمعه اهل سنت بستک

سید سلیمان حسینی؛ امام جمعه اهل سنت بستک با انتقاد از وضعیت جاده‌های این شهرستان گفت: حوادث جاده‌ای در جاده‌های شهرستان بستک زیاد و مسیر‌ها نیازمند اصلاح است.

نماز جمعه جاسک

حجت الاسلام والمسلمین موسی شمس الدینی امام جمعه موقت جاسک با انتقاد از وضعیت جایگاه‌های سوخت، معطلی مردم در صف‌های طولانی بنزین را مصداق حق‌الناس دانست و از فرماندار، دادستان، شرکت نفت و مالکان جایگاه‌ها خواست با اقدام عملی، هرچه سریع‌تر این مشکل را برطرف کنند.

** نماز جمعه بندرخمیر

حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر با تبریک حلول ماه ربیع الاول گفت: لباس عزای سیدالشهداء را از تن بیرون می‌آوریم ولی پرچم سرخ خون‌خواهی از قاتلان امام شهید را تا نابودی آنان از دستمان جدا نمی‌کنیم.

** نماز جمعه سیریک

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک با اشاره به قرار گرفتن صف‌های بنزین در مسیر جاده اصلی و ترانزیتی شهرستان گفت: طولانی شدن صف جایگاه‌های سوخت، هم موجی نارضایتی مردم شده و خطر تصادف را نیز افزایش می‌دهد که باید در این زمینه چاره اندیشی کرد.

** نماز جمعه بشاگرد

حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد از صف‌های طولانی بنزین انتقاد کرد و از مسئولان خواست هرچه سریعتر این معضل را برطرف کنند.

** نماز جمعه هرمز

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر رستاخیز امام‌جمعه هرمز با هشدار به آمریکا درباره تنگه هرمز گفت: اگر خطایی از آمریکا سر بزند، نه‌تنها تنگه هرمز باز نمی‌شود، بلکه ایران اسلامی با آمادگی کامل حرکت تهاجمی را آغاز می‌کند.