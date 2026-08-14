۲۳ مرداد، سالروز پیروزی مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه، در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان «روز مقاومت اسلامی» نام‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مقاومت اسلامی لبنان با تأثیرپذیری از آموزه‌های اسلام و تجربه انقلاب اسلامی ایران، مسیر ایستادگی در برابر اشغال و تجاوز را دنبال کرد و پیروزی در جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ به یکی از نقاط عطف این جریان تبدیل شد.

این مسیر در سال‌های بعد با تحولات فلسطین و غزه ادامه یافت و مقاومت به یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در معادلات منطقه تبدیل شد.

جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر عزت، وحدت و ولایت فقیه در سال‌های اخیر در آزمون‌های مختلف از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه، رمضان و سوم، تجربه تازه‌ای از پیروزی که ثمره ایستادگی و دفاع از وطن و اسلام بود را به جهانیان نشان داده است.

امروز نیز مفهوم مقاومت تنها در میدان‌های نظامی خلاصه نمی‌شود و در حضور و همراهی مردم در تجمعات شبانه و سنگر خیابان و برنامه‌های مختلف ادامه دارد.

روز مقاومت اسلامی، یادآور مسیر عزت و استقلال انقلاب اسلامی ایران است که از ایمان، وحدت و ایستادگی تحت فرامین امامین انقلاب آغاز و قد کشید و همچنان در تحولات منطقه و میان ملت‌های مقاوم نیز ادامه دارد.