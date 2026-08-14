امام جمعه مشهد با هشدار نسبت به توطئه‌های دشمن برای ایجاد بحران و فروپاشی از درون، بر ضرورت وحدت ملی و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و تجزیه‌طلبی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، امروز در خطبه‌ های نماز جمعه مشهد در جوار آستان مقدس رضوی، با تحلیل وضعیت امنیتی و سیاسی کشور، نسبت به تلاش‌ های دشمن برای ایجاد بحران و تضعیف ارکان نظام هشدار داد.

آیت‌ الله علم‌ الهدی با تأکید بر اهمیت وحدت در شرایط کنونی، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمانی به وحدت نیاز داریم و نباید در دام فریب دشمن بیفتیم.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ ها برای آسیب رساندن به بدنه مدیریتی کشور افزود: کسانی که مدعی دلسوزی برای انقلاب هستند اما در خط رسانه‌ای دشمن قرار می‌گیرند، باید بدانند که هدف آن‌ها تضعیف دولت، قوه قضائیه، مجلس و سایر دستگاه‌های حاکمیتی است که در واقع تضعیف انقلاب و نظام است.

امام جمعه مشهد در ادامه سخنان خود به بررسی ابزارهای دشمن برای ایجاد ناآرامی پرداخت و گفت: دشمن با تجهیز افراد تجزیه‌طلب در مناطق شرق و غرب کشور با اسلحه و پول، درصدد شعله‌ور کردن آتش ناآرامی تحت شعارهای خودمختاری است. با این حال، نیروهای نظامی و امنیتی ما با هوشیاری کامل، این تهدیدات را رصد و دفع می‌کنند.

وی همچنین به ماهیت «جنگ ترکیبی» دشمن اشاره کرد و تصریح نمود: دشمن با تلفیق تجزیه‌ طلبی، جنگ رسانه‌ای و حرکت‌ های اغتشاش‌طلبانه، در تلاش است وضعیتی بحرانی‌ تر از حوادث دی‌ ماه را رقم بزند؛ اما نیروهای امنیتی ما با شناسایی و منهدم کردن تونل‌ های نفوذ دشمن، از وقوع این فتنه جلوگیری می‌ کنند.

آیت‌ الله علم‌ الهدی در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر لزوم عقب‌ نشینی از ظرفیت‌ های ملی، اظهار داشت: «برخی با وعده آسایش و راحتی، خواستار رها کردن توانمندی‌ هایی نظیر انرژی هسته‌ ای و امنیت تنگه هرمز هستند؛ در حالی که این آسایش و عزت بدون داشتن این توانمندی‌ ها محقق نخواهد شد.»

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در پایان سخنان خود، ضمن تأکید بر حفظ انسجام جامعه، بر ضرورت برخورد تدبیری با ناهنجاری‌ ها تأکید کرد و گفت: رواج بی‌ دینی عامل اصلی نابودی وحدت است. برخورد با ناهنجاری‌ ها و نهی از منکر نباید منجر به تفرقه شود، بلکه باید با زبان نرم، محبت و تدبیر همراه باشد.