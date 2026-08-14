لرستان؛
رهاسازی ١٢ قطعه پرنده شکاری در طبیعت کوهدشت
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از رهاسازی ١٢ قطعه پرنده سهره طلایی در زیستگاههای طبیعی شهرستان کوهدشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کامران فرمان پور گفت: ١٢ قطعه پرنده سهره طلایی که پیش تر از صیادان غیرمجاز در کوهدشت کشف شده بودند پس از طی مراحل بررسی سلامت کامل و اطمینان از توانایی پرواز کردن، در زیستگاه های این شهرستان رهاسازی شدند .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود:عرضه، نگهداری و خرید و فروش پرندگان وحشی بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون شکار و صید جرم محسوب می شود وبا متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده تخلف زیست محیطی، موضوع را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با سامانه تلفنی شبانه روزی ۱۵۴۰ گزارش دهند.