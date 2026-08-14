

به گزارش کامران فرمان پور گفت : ١٢ قطعه پرنده سهره طلایی که پیش تر از صیادان غیرمجاز در کوهدشت کشف شده بودند پس از طی مراحل بررسی سلامت کامل و اطمینان از توانایی پرواز کردن، در زیستگاه های این شهرستان رهاسازی شدند . به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود:ع رضه، نگهداری و خرید و فروش پرندگان وحشی بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون شکار و صید جرم محسوب می شود وبا متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

وی از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده تخلف زیست محیطی، موضوع را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با سامانه تلفنی شبانه روزی ۱۵۴۰ گزارش دهند.