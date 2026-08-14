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سمیرم؛ سرزمین آب‌ها میزبان گردشگران در تابستان

رئیس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سمیرم گفت: این روز‌ها نقاط گردشگری سمیرم از جمله آبشار این شهر میزبان مسافران از استان‌های مختلف کشور است. وجود ۵۴ نقطه گردشگری طبیعی سمیرم را به مقصد طبیعت گردی استان اصفهان تبدیل کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳- ۱۷:۱۸
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برچسب ها: سمیرم ، آبشار ، جاذبه های گردشگری اصفهان
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