مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی از افزایش ۳۷ درصدی ورود زائران به مشهد مقدس با ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و گفت: برای مدیریت بازگشت زائران، بیش از ۱۳۵ هزار صندلی و تا ۶ هزار سرویس عمومی در یک دوره چهارروزه پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر شهامت، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، گفت: ورود زائران به مشهدالرضا (ع) در سال جاری با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۳۷ درصد و با خودرو‌های شخصی ۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده افزایش استقبال زائران از حمل‌ونقل عمومی برای سفر به مشهد مقدس است.

شهامت با بیان اینکه از ۱۷ تا ۲۱ مرداد، بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ زائر با ناوگان عمومی وارد مشهد شده‌اند، اظهار کرد: از روز گذشته تا ساعت ۸ صبح امروز، بیش از ۱۳۵ هزار صندلی ناوگان عمومی برای بازگشت زائران اختصاص یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: حدود ۴۰ درصد زائرانی که با ناوگان عمومی به مشهد مشرف شده‌اند، روز گذشته بازگشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود تقریباً همین میزان نیز امروز به مقاصد خود بازگردند.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای بازگشت زائران در بازه‌ای چهارروزه و با پیش‌بینی ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار سرویس ناوگان عمومی انجام شده است.

شهامت تصریح کرد: از روز گذشته تا بامداد امروز، ۵ هزار و ۲۰ دستگاه ناوگان عمومی سرویس‌دهی کرده‌اند و بیش از ۲ هزار دستگاه اتوبوس نیز در قالب پیش‌فروش بلیت در اختیار زائران قرار گرفته است.

به گفته وی، فروش بلیت سفر‌های بازگشت زائران همچنان به‌صورت اینترنتی ادامه دارد.