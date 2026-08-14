تیم والیبال زیر ۱۷ سال راهی دوحه شد
تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران برای حضور در رقابتهای جهانی راهی دوحه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان از ۲۸ مرداد تا هفتم شهریورماه به میزبانی دوحه قطر برگزار میشود.
تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران امروز (جمعه ۲۳ مرداد) برای حضور در این رقابتها از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) راهی دوحه پایتخت قطر شد.
آیدین پوزش، سینا حضرتی، آکام ابراهیمنژاد، سید امیررضا میرحسینی، آژوان نمازی، آرش اشرفی، حمزه آقچهلی، امیررضا فرامرزی، منیب شیخ، محمدرضا زیبایی، سینا احمدی، پارسا مقصودی، رادان صالحی و یاسین اسدیزاده ۱۴ بازیکن اعزامی هستند.
مصطفی رضایی به عنوان سرپرست، آرش صادقیانی (سرمربی)، حسین وزیری (مشاور فنی)، حسامالدین ناییجی، اصغر نجفی، وحید صادقی، جواد رضایینصر (مربیان)، مهدی اسدی (تراپیست)، محمد محمدپناه (بدنساز) و امیر صمیمی (آنالیزور)، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران را تشکیل میدهند.
تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی این رقابتها با تیمهای برزیل، بلغارستان و ژاپن در گروه E همگروه است.