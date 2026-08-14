«حفظ وحدت و اتحاد مقدس در همه سطوح و تمام عرصه ها از فرمایشات مهم رهبر معظم انقلاب به مردم و مسئولان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت الاسلام مجید رجب زاده، امام جمعه شهر وزوان در شهرستان شاهین شهر و میمه در جمع نمازگزاران این شهر به شش توصیه مقام معظم رهبری به مسئولان و مردم در پیام اخیر ایشان اشاره کرد و مهمترین آنها را «حفظ وحدت و اتحاد مقدس در همه سطوح و تمام عرصه ها» برشمرد.

امام جمعه وزوان با تأکید بر اینکه در شرایط حساس کنونی کشور، همه باید مراقب اتحاد و همبستگی جامعه باشند، تاکید کرد: حفظ انسجام ملی در این برهه، یک ضرورت انکارناپذیر است.

حجت الاسلام رجب زاده در بخش دیگری از سخنان خود و به مناسبت ۲۹ مرداد، روز جهانی دنیای مجازی، به اهمیت فضای مجازی پرداخت و با استناد به فرمایشات امام شهید گفت: «مراقب باشید در فضای مجازی غرق نشوید؛ اگر انسان درست وارد شود خوب است، اما اگر برود و غرق شود خوب نیست؛ جای خطرناکی است و باید بسیار مراقب بود.»

امام جمعه وزوان از مردم به ویژه جوانان خواست تا با هوشیاری و آگاهی، از ظرفیتهای مثبت فضای مجازی بهره برده و از آسیب های آن در امان بمانند.