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بنیامین فرجی در نخستین مسابقه خود از رقابتهای تنیس روی میز اسمش سوئد به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای تنیس روی میز اسمش اروپا از امروز (جمعه، ۲۳ مرداد) به میزبانی سوئد آغاز شد و بنیامین فرجی در نخستین مسابقه خود از دور گروهی، نماینده ایتالیا را شکست داد.
فرجی در این مسابقه برابر فرانچسکو ترویسان از ایتالیا قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شد.
بنیامین فرجی ۴ - فرانچسکو ترویسان ۲،
۷ بر ۵، ۶ بر ۷، ۷ بر ۵، ۵ بر ۷، ۷ بر ۲ و ۷ بر ۳
فرجی در دومین مسابقه خود از ساعت ۱۹:۳۰ امشب مقابل آنتوان نوآرو از فرانسه به میدان میرود.