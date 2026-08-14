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رئیس دانشگاه ایلام گفت: با تأمین استانداردهای لازم و موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، مجوز ۶ رشته تحصیلی جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای این دانشگاه صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «همایون مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام از صدور مجوز ۶ رشته تحصیلی جدید در این دانشگاه خبر داد.
وی گفت: در مقطع کارشناسی ارشد، رشتههای مهندسی برق با گرایش سیستمهای انرژی الکتریکی، مهندسی عمران با گرایش محیط زیست و مهندسی برق با گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی به رشتههای تحصیلی دانشگاه ایلام افزوده شده است.
مرادنژادی افزود: در مقطع کارشناسی نیز مجوز راهاندازی رشتههای میکروبیولوژی و زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان بینالملل اخذ شده است.
رئیس دانشگاه ایلام یادآور شد: دانشجویان این ۶ رشته جدید، پس از طی فرآیند پذیرش، از مهرماه امسال تحصیل خود را در دانشگاه ایلام آغاز خواهند کرد.