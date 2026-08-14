به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: از مجموع این طرح‌ها، ۴۱ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۵۵ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریالی آماده افتتاح هستند و ۶ طرح دیگر نیز با سرمایه‌گذاری ۲۰۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریالی در آستانه کلنگ‌زنی قرار دارند که با اجرای آنها، زمینه اشتغال ۵ هزار نفر را فراهم خواهند کرد.

سخاوت خیرخواه افزود: افتتاح و آغاز عملیات اجرایی واحد‌های تولیدی در رشته‌های صنعتی فولاد؛ شیشه‌های ساختمانی؛ صنایع غذایی؛ صنایع معدنی از جمله فرآوری طلا؛ سیلیس و آهک؛ روغن موتور؛ کارتن سازی؛ نئوپان؛ نساجی؛ نخ؛ فرآوری سنگ؛ تریلی سازی؛ تولید کامیون کشنده؛ سیلیکات سدیم؛ کیسه‌های پروپیلن؛ کنسانتره انواع میوه و لوله پروفیل فولادی و دیگر رشته‌های صنعتی جزو طرح‌های در صف افتتاح و کلنگ زنی هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای طرح «اینوا» گفت: اجرای طرح «اینوا» مسیر ورود سرمایه‌های جدید به بخش تولید را هموار کرده و زمینه اجرای طرح‌های صنعتی بزرگ، افزایش اشتغال و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های نوظهور صنعت کشور را فراهم کرده است.