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۴۷ طرح صنعتی با سرمایهگذاری بیش از ۳۵۸ هزار میلیارد ریالی در آذربایجان غربی به زودی به بهره برداری میرسد یا عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت: از مجموع این طرحها، ۴۱ طرح با سرمایهگذاری ۱۵۵ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریالی آماده افتتاح هستند و ۶ طرح دیگر نیز با سرمایهگذاری ۲۰۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریالی در آستانه کلنگزنی قرار دارند که با اجرای آنها، زمینه اشتغال ۵ هزار نفر را فراهم خواهند کرد.
سخاوت خیرخواه افزود: افتتاح و آغاز عملیات اجرایی واحدهای تولیدی در رشتههای صنعتی فولاد؛ شیشههای ساختمانی؛ صنایع غذایی؛ صنایع معدنی از جمله فرآوری طلا؛ سیلیس و آهک؛ روغن موتور؛ کارتن سازی؛ نئوپان؛ نساجی؛ نخ؛ فرآوری سنگ؛ تریلی سازی؛ تولید کامیون کشنده؛ سیلیکات سدیم؛ کیسههای پروپیلن؛ کنسانتره انواع میوه و لوله پروفیل فولادی و دیگر رشتههای صنعتی جزو طرحهای در صف افتتاح و کلنگ زنی هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی با اشاره به اجرای طرح «اینوا» گفت: اجرای طرح «اینوا» مسیر ورود سرمایههای جدید به بخش تولید را هموار کرده و زمینه اجرای طرحهای صنعتی بزرگ، افزایش اشتغال و تقویت جایگاه آذربایجانغربی بهعنوان یکی از قطبهای نوظهور صنعت کشور را فراهم کرده است.