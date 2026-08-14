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فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه از کشف بیش از ۲۷ تن سموم کشاورزی احتکار شده در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ محمدرضا رحمانی بابیان اینکه مبارزه با احتکار و قاچاق کالا را یکی از اولویتهای اصلی مجموعه انتظامی در برخورد با مفسدان اقتصادی عنوان کرد و گفت:۲۷ هزار و ۵۱۵ کیلوگرم انواع سموم کشاورزی احتکار شده خبر داد و با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این رابطه متهم ۶۳ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.