به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ محمدرضا رحمانی بابیان اینکه مبارزه با احتکار و قاچاق کالا را یکی از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی در برخورد با مفسدان اقتصادی عنوان کرد و گفت:۲۷ هزار و ۵۱۵ کیلوگرم انواع سموم کشاورزی احتکار شده خبر داد و با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این رابطه متهم ۶۳ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.