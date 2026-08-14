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بهشت هشتم

این روز‌ها مشهدالرضا پناه دل‌های بی قراری است که برای دیدار آقای شهیدشان که حالا در جوار امام رئوفشان آرام گرفته لحظه شماری می‌کنند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳- ۱۶:۵۱
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برچسب ها: حرم امام رضا (ع) ، رهبر شهید ، مشهدالرضا(ع)
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