مهار هدررفت آب کشاورزی در یزد با بهرهگیری از فناوریهای نوین
پروژه استخر تنظیمی روستای عسکریه شهرستان یزد، با بهرهگیری از فناوری «بتن پارچهای» تحت نظارت میدانی کارشناسان جهاد کشاورزی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، حمیدرضا درویشپور، رئیس اداره مهندسی زراعی سازمان، در بازدید میدانی از پروژه استخر تنظیمی روستای عسکریه، ضمن بررسی مراحل آمادهسازی بستر و روند اجرایی عملیات عمرانی، بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط فنی جهت دستیابی به حداکثر بازدهی در آببندی و کاهش نفوذپذیری تأکید کرد.
درویشپور در این بازدید با اشاره به اولویتهای استراتژیک سازمان در مدیریت منابع محدود آبی اظهار داشت: با توجه به بحران کمآبی و لزوم اجرای راهکارهای زودبازده، استفاده از تکنولوژی بتن پارچهای (Concrete Canvas) در پوشش استخرهای ذخیره آب، یکی از کارآمدترین روشها برای کاهش تلفات تبخیر و نشت آب در شبکه آبیاری است که همزمان سرعت اجرای عملیات را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
وی با ابلاغ توصیههای فنی به مجریان پروژه، نظارت مستمر بر تطابقِ خروجی کار با استانداردهای مهندسی را لازمه پایداری طرحهای زیربنایی دانست و تصریح کرد: تکمیل و بهرهبرداری اصولی از این سازه، گامی در راستای تثبیت مدیریت منابع آبی در اراضی کشاورزی منطقه است که در کاهش هزینههای نگهداری و افزایش راندمان انتقال آب نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
گفتنی است این بازدید با هدف تضمین کیفیت زیرساختهای احداثی در راستای برنامههای عملیاتی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برای مقابله با تنشهای آبی انجام پذیرفت.