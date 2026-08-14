در نخستین روز از ماه ربیع‌الاول الاول مردم اصفهان آدینه ای خاطره انگیز همراه با شادمانی را در حاشیه زاینده رود جاری سپری کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جریان آب در رودخانه زاینده رود لبخند را بر چهره شهروندان اصفهانی نشانده و اولین روزِ ماه ربیع الاول را به روزی به یادماندنی بدل کرده است.

صبح جمعه حاشیه زاینده رود مملو از خانواده هایی بود که با دیدن جریان آب در رودخانه، دورهم جمع شده بودند تا این لحظه های ناب را کنار یکدیگر با خوشی و شادمانی سپری کنند.

برخی شهروندان این شادمانی را بهانه ای برای باهم بودن دانستند و امیدوارند جریان دایمی آب، چهره زاینده رود را همچنان سبز و پرطراوت نگه دارد.