امام جمعه بوکان گفت: دین اسلام، دین مهربانی، محبت و مکارم اخلاقی است و اگر مسلمانان سیره عملی رسول الله را دنبال کنند، جامعه به مدینه فاضله تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ماموستا عباس احمدی، امام جمعه بوکان، با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اکرم (ص)، با استناد به آیات قرآن و سیره عملی آن حضرت، اخلاق نبوی را الگوی کامل برای جامعه بشری دانست و با نقل داستانی از برخورد پیامبر (ص) با یک فرد قصدکننده قتل، تأکید کرد: دین اسلام، دین مهربانی، محبت و مکارم اخلاقی است و اگر مسلمانان سیره عملی رسول الله را دنبال کنند، جامعه به مدینه فاضله تبدیل خواهد شد.

ماموستا عباس احمدی همچنین فرا رسیدن سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به کشور را تبریک گفت و این ایثارگران بزرگوار را نماد واقعی ایستادگی، شهامت و استقامت در برابر سختی‌ها برشمرد و بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره این حماسه بزرگ تاریخی تأکید کرد.

خطیب نماز جمعه بوکان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، از همه اصحاب رسانه و فعالان عرصه قلم که با تعهد و مسئولیت‌پذیری، راوی حقایق و مروج وحدت و عزت اسلام، انقلاب اسلامی و میهن عزیز ایران هستند، قدردانی و تجلیل کرد.

امام جمعه بوکان در پایان سخنان خود، با آرزوی موفقیت و سربلندی برای جوانان و نوجوانان عزیز ایران‌زمین که در آستانه آزمون‌های بزرگ زندگی از جمله کنکور سراسری قرار دارند، آنان را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و از خداوند متعال برای همه این عزیزان، توفیق روزافزون، عزت و آینده‌ای درخشان مسئلت نمود.

امام جمعه بوکان با استناد به آیات قرآن، به چند ویژگی برجسته اخلاقی رسول الله (ص) اشاره کرد و گفت: قرآن کریم در آیات متعددی به اخلاق عظیم و شخصیت والای پیامبر اکرم (ص) پرداخته است.