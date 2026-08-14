وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان خراسان شمالی، با بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و دیدار با مسئولان، نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات استان، ۲۰۶ طرح ارتباطی را در این استان افتتاح خواهد کرد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی در این سفر با حضور در شهرستان بجنورد، آخرین وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، روند توسعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای کیفیت و دسترسی به خدمات ارتباطی در استان خراسان شمالی را بررسی خواهد کرد.



وزیر ارتباطات با حضور در بجنورد، پس از دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان شمالی، از پارک علم و فناوری استان بازدید و در نشستی با نخبگان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت می‌کند.

در ادامه، وزیر ارتباطات با حضور در شورای اداری استان، با بررسی آخرین وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی، ۲۰۶ طرح ارتباطی را در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت رسمی افتتاح خواهد کرد.

این سفر با محوریت بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، تقویت زیست‌بوم فناوری استان، دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فاوا و افتتاح ۲۰۶ پروژه ارتباطی در خراسان شمالی انجام می‌شود.