پخش زنده
امروز: -
امام جمعه میاندوآب گفت: دشمن ملت ایران را نشناخته است که چگونه عرق وطن دارد و جان میدهد؛ ولی خاک نمیدهد و تمام سناریوهای دشمن را ناکام میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه میاندوآب گفت: دشمن ملت ایران را نشناخته است که چگونه عرق وطن داشته و ایرانی جان میدهد؛ ولی خاک نمیدهد و تمام سناریوهای دشمن را ناکام میگذارد.
حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نماز جمعه این هفته در میاندوآب با اشاره به اینکه در سالهای گذشته برخی از توهم جنگ نام میبردند، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خلاف این موضوع را نشان داد و اثبات کرد که دشمن روی جنگ نیز برنامهریزی دارد.
امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه دشمن جنگ پیچیده و ترکیبی علیه ایران اسلامی برنامهریزی کرده و سناریوهای متفاوتی برای آن نوشته است، اظهار کرد: در اسنادی که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه از اتاق جنگ دشمن به دست آورده؛ مشخص شده که دشمن ۱۰ سناریو روی میز داشته و نقشه و طرحریزی کرده است.
وی گفت: حمله زمینی، ترور و ناامنی داخلی، ضربه به شریانهای حیاتی، کودتا، تصرف مراکز موشکی و هستهای، آلودگی سدها و تخریب زیرساختها، حملات سایبری، تخریب پلها و جنگ روانی و کاهش حمایتهای مردمی از جمله سناریوهای دشمن در اسناد به دست آمده است.
حسنزاده با بیان اینکه امروز دشمن با جنگ ترکیبی یعنی ترکیبی از سناریوهای مدنظر وارد میدان شده است، تصریح کرد: لازم است در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن؛ هر ایرانی یک سرباز گمنام امام زمان (عج) بوده و هر کجا مورد مشکوکی مشاهده کرد؛ سریعاً آن را به مراجع ذیربط اطلاع دهد.
امام جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه دشمن هنوز مردم ایران را نشناخته است، اظهار کرد: دشمن این را بداند که مردم ایران تا آخرین قطره خون پای کار وطن و انقلاب بوده و وطن را ناموس خود میدانند و مانند رئیسعلی دلواریها در مقابل دشمن میایستند.
وی با بیان اینکه دشمن این را بداند که «مرگ بر آمریکا» شعار محوری و مکتبی ما است، افزود: دشمن دچار خطای محاسباتی بوده و از طرف دیگر ملت ایران را نشناخته است که چگونه عرق وطن داشته و ایرانی جان میدهد؛ ولی خاک نمیدهد و تمام سناریوهای دشمن را ناکام میگذارد.