رئیس دانشگاه صنعت نفت از افزایش ۲ تا ۳ برابری اعتبارات و ارزش قرارداد‌های پژوهشی این دانشگاه نسبت به سال‌های گذشته خبر داد و گفت: در تلاشیم همکاری دانشگاه و صنعت از تفاهم‌نامه‌های کلی و تشریفاتی خارج و به طرح‌ها و برنامه‌های مشخص، قابل اجرا و دارای خروجی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا خسروی‌نیکو به توسعه همکاری‌های دانشگاه صنعت نفت با شرکت‌های اصلی، شرکت‌های تابعه و دیگر مجموعه‌های وابسته به وزارت نفت اشاره کرد و افزود: این همکاری‌ها حوزه‌های پژوهشی، فناورانه، آموزشی و توسعه منابع انسانی را در بر می‌گیرد.

وی اعلام کرد: در حوزه پژوهش، افزون‌بر افزایش ۲ تا ۳ برابری اعتبارات و ارزش قرارداد‌های امضاشده، تعداد طرح‌های دانشگاه نیز رشد قابل توجهی داشته است و بخش مهمی از این طرح‌ها به مسائل واقعی شرکت‌های نفتی و نیاز‌های عملیاتی، فناورانه و مدیریتی صنعت اختصاص دارد.

رئیس دانشگاه صنعت نفت، مشارکت دانشجویان در طرح‌های صنعتی را یکی از رویکرد‌های دانشگاه برشمرد و توضیح داد: حضور دانشجو در طرح‌های واقعی، افزون‌بر کمک به اجرای طرح‌ها، فرصتی جدی برای توانمندسازی است و دانشجویان در کنار استادان و متخصصان صنعت با مسائل واقعی، محدودیت‌های اجرایی و فرایند ارائه راه‌حل آشنا می‌شوند.

خسروی‌نیکو با اشاره به توسعه همکاری‌های آموزشی دانشگاه با صنعت، اعلام کرد: دانشگاه از ظرفیت مدیران، کارشناسان و نخبگان صنعت برای تدریس استفاده می‌کند تا دانشجویان در کنار مبانی علمی، با تجربه‌های واقعی و مسائل روز صنعت نیز آشنا شوند.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعت نفت همچنین برای شرکت‌های نفتی دوره‌های تخصصی، بازآموزی و توانمندسازی نیروی انسانی برگزار می‌کند و در این دوره‌ها از ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه و در موارد لازم استادان و صاحب‌نظران برجسته بین‌المللی بهره گرفته می‌شود.

حرکت به‌سمت دانشگاه نسل چهارم

رئیس دانشگاه صنعت نفت مهارت‌آموزی را یکی از ارکان حرکت به‌سمت دانشگاه نسل چهارم دانست و بیان کرد: دانشگاه‌های نسل چهارم باید افزون‌بر آموزش و تولید دانش، مسائل صنعت و جامعه را شناسایی و برای آنها راه‌حل ارائه کنند، همچنین با تربیت دانش‌آموختگان، در کنار دانش نظری، مهارت، خلاقیت و توان حضور در محیط واقعی کار را نیز به آنها آموزش دهند.

خسروی‌نیکو از تقویت و توسعه مراکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه به‌عنوان یکی از مسیر‌های اصلی تحقق این رویکرد یاد کرد و افزود: این مراکز باید با ایجاد زمینه‌های مناسب، دانشجویان را به خلق ایده‌های محصول‌محور، خدماتی یا کسب‌وکار ترغیب کنند.

وی ادامه داد: همچنین دانشجویان باید از طریق این مراکز با نیاز‌های واقعی صنعت آشنا شوند و در قالب تیم‌های چندتخصصی روی مسائل عملی کار کنند.

خسروی‌نیکو از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مدرسه کسب‌وکار در دانشگاه صنعت نفت خبر داد و تصریح کرد: بر این اساس آموزش‌هایی در زمینه کارآفرینی، مدیریت، تجاری‌سازی فناوری، مدل کسب‌وکار، مدیریت طرح و مهارت‌های حرفه‌ای می‌تواند در کنار آموزش‌های تخصصی رشته‌ها به دانشجویان ارائه شود.

رئیس دانشگاه صنعت نفت ارتباط با پارک‌های علم و فناوری، به‌ویژه پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت را در این مسیر مهم دانست و گفت: این ارتباط می‌تواند زمینه حضور تیم‌های دانشجویی و اعضای هیئت علمی در زیست‌بوم نوآوری، استفاده از حمایت‌های تخصصی و مالی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و انتقال ایده‌ها به صنعت را فراهم کند.

خسروی‌نیکو با بیان اینکه برنامه‌های مرتبط با دانشگاه نسل چهارم در مراکز نوآوری و کارآفرینی و مدرسه کسب‌وکار متمرکز می‌شوند، یادآور شد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و متخصصان صنعت، این برنامه‌ها را از مرحله ایده به مرحله اجرا برسانیم.

وی در پایان یادآور شد: دانشگاه صنعت نفت باید ضمن حفظ کیفیت علمی و هویت تخصصی خود، به‌سمت دانشگاهی مسئله‌محور، مهارت‌پرور و نوآور حرکت و دانش‌آموختگانی تربیت کند که از نخستین روز ورود به صنعت نقشی مؤثر و ارزش‌آفرین داشته باشند.