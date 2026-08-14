کشف ۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در بناب
فرمانده انتظامی بناب از کشف ۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق و توقیف دو دستگاه وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه در بازرسی از وانتهای توقیفی مقدار ۳ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف شد گفت: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش سوخت کشف شده بیش از ۲ میلیارد ریال میباشد.
فرمانده انتظامی شهرستان بناب با بیان اینکه در این راستا دو دستگاه وانت نیسان توقیف و دو نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند افزود:برخورد با قاچاقچیان یکی از مهمترین وظایف و رسالتهای فراجا است و این فرماندهی همه تلاش خود را در این راستا انجام خواهد داد.