پیکر مطهر شهید جانباز ۷۰ درصد ایلامی، علی عیسی‌نژاد، که سال‌ها رنج جانبازی ناشی از مجروحیت در دوران دفاع مقدس را تحمل کرد، امروز با حضور مردم قدرشناس ایلام پس از نماز جمعه تشییع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ پیکر مطهر شهید جانباز سرافراز ۷۰ درصد ایلامی، علی عیسی‌نژاد، امروز با حضور مردم قدرشناس ایلام پس از نماز جمعه تشییع شد.

این شهید والامقام، یکی از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس بود که سال‌ها با تحمل جراحات ناشی از مجروحیت در جبهه‌های حق علیه باطل، افتخار جانبازی را از آن خود کرد و سرانجام به کاروان شهدا پیوست.

مردم ایلام با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان دادند و با بدرقه این شهید والامقام، بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

پایداری و صبوری این جانباز عزیز، نماد بارز ایثار، مقاومت و عشق به میهن و ولایت بود و شهادت ایشان، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات مردم شهیدپرور استان ایلام ثبت کرد.