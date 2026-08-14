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ایستادگی، رمز قدرت ایران

توان رزمی نیرو‌های مسلح، مولفه‌ای که مردم در اجتماعات شبانه آن را عامل تثبیت موازنه قدرت کشورمان توصیف می‌کنند مردمی که مدیریت مقتدرانه تنگه هرمز به دست رزمندگان ایرانی را عامل شکست و سردرگمی دشمن می‌دانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۳- ۱۶:۳۶
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ایستادگی ملت ایران
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