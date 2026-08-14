کلید خوردن نهضت آسفالت در جنوب شرق استان تهران از روستای ولیآباد قرچک
طرح گسترده بهسازی معابر و نهضت آسفالت در شهرستانهای جنوب شرق استان تهران، با اجرای عملیات آسفالتریزی در معبر اصلی روستای ولیآباد قرچک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
عملیات اجرایی نهضت آسفالت در جنوب شرق استان تهران با هدف رفع محرومیتهای زیرساختی، از روستای ولیآباد شهرستان قرچک کلید خورد.
در اولین مرحله از این طرح، حدود ۶ هزار متر مربع از معابر اصلی این روستا با همکاری متقابل دهیاری ولیآباد، بخشداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جنوب شرق استان تهران آسفالت گردید.
رضا قنبرنژاد، دهیار روستای ولیآباد قرچک، در این رابطه اظهار داشت: در کنار تأمین رایگان هزینه قیر، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای زیرسازی و جدولگذاری خیابان شهید امیر شفیعی هزینه شده است تا این مسیر به شکلی استاندارد و بهینه آماده بهرهبرداری شود.
این پروژه، گامی در راستای ارتقای کیفیت تردد روستاییان و بخشی از برنامههای جامع توسعه زیرساختی در مناطق جنوب شرق استان تهران است.