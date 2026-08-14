طرح گسترده بهسازی معابر و نهضت آسفالت در شهرستان‌های جنوب شرق استان تهران، با اجرای عملیات آسفالت‌ریزی در معبر اصلی روستای ولی‌آباد قرچک آغاز شد.

خبرگزاری صدا و سیما، عملیات اجرایی نهضت آسفالت در جنوب شرق استان تهران با هدف رفع محرومیت‌های زیرساختی، از روستای ولی‌آباد شهرستان قرچک کلید خورد. به گزارشعملیات اجرایی نهضت آسفالت در جنوب شرق استان تهران با هدف رفع محرومیت‌های زیرساختی، از روستای ولی‌آباد شهرستان قرچک کلید خورد.

در اولین مرحله از این طرح، حدود ۶ هزار متر مربع از معابر اصلی این روستا با همکاری متقابل دهیاری ولی‌آباد، بخشداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جنوب شرق استان تهران آسفالت گردید.

رضا قنبرنژاد، دهیار روستای ولی‌آباد قرچک، در این رابطه اظهار داشت: در کنار تأمین رایگان هزینه قیر، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای زیرسازی و جدول‌گذاری خیابان شهید امیر شفیعی هزینه شده است تا این مسیر به شکلی استاندارد و بهینه آماده بهره‌برداری شود.